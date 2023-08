11 Hat sein halbes Leben beim Feuersee verbracht: 1999 eröffnete Nunzio Grossi die Pizzeria Regenbogen. Foto: /Kathrin Haasis

Der W&W-Konzern mit seinen 2000 Mitarbeitern sitzt nun in Kornwestheim und nicht mehr im Stuttgarter Westen. Für umliegenden Lokale und Geschäfte wie die Pizzeria Regenbogen, den Kiosko oder den Bäcker Dreßler hat das weitreichende Folgen.









Bei Nunzio Grossi geht es plötzlich um die Existenz. Der Umsatz mit dem Mittagstisch hat sich mindestens halbiert, am Abend kommen ein Viertel Gäste weniger. „Es ist tot“, sagt der Inhaber der Pizzeria Regenbogen über das Viertel beim Feuersee. Seine Kundschaft war auf einen Schlag weg – mit dem Umzug des W&W-Konzerns verließen die letzten 2000 Mitarbeiter Stuttgart in Richtung Kornwestheim. Seit Anfang des Sommers sind die Büros der Württembergischen Versicherung am Feuersee verwaist. Das Unternehmen hat eine Geisterstadt hinterlassen und noch keine Pläne veröffentlicht, was an deren Stelle folgen soll. Der Bäcker Dreßler und Senay Celik vom Kiosko hoffen auf eine Zwischennutzung. „Das ist das zweite Corona bei mir“, sagt Nunzio Grossi von der Pizzeria Regenbogen.