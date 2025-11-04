Nach Wartezeit in Pakistan: Afghanen mit Aufnahmezusage in Deutschland angekommen

Erneut reisen Afghanen mit Zusage der Bundesregierung nach Deutschland. Sie haben sehr lange auf ihre Visa warten müssen. Das hat auch mit dem Regierungswechsel in Berlin zu tun.
Islamabad/Berlin - Für einige der knapp 1.900 Afghaninnen und Afghanen in Pakistan, die nach Deutschland ausreisen wollen, hat sich diese Hoffnung jetzt erfüllt. 31 afghanische Staatsangehörige aus dem Bundesaufnahmeprogramm für Afghanistan kamen am Dienstag in Deutschland an, wie ein Sprecher des Bundesinnenministeriums der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Dabei handle es sich "ausschließlich um Personen, bei denen rechtskräftige Gerichtsbeschlüsse die Bundesrepublik Deutschland verpflichten", die Einreise zu ermöglichen und die erforderlichen Visa auszustellen. Alle hätten zuvor ein Aufnahmeverfahren und eine Sicherheitsprüfung durchlaufen.