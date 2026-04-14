Nach dem historisch schlechten Wahlergebnis will ein Duo die Partei wachrütteln - und setzt dabei auf Kanten, Ecken und klare Ansagen. Mit wem der Kandidat eine Doppelspitze plant.
Der Kandidat für den SPD-Landesvorsitz, Robin Mesarosch, tritt mit der Mannheimer Bundestagsabgeordneten Isabel Cademartori für eine Doppelspitze an. „Wir zwei kommen aus unterschiedlichen Teilen des Landes und der Partei. Wir bieten der SPD ein Gesamtpaket aus Ecken, Kanten und Gemeinsamkeiten und wollen dafür sorgen, dass unsere Partei wieder offener, klarer und wahrnehmbarer wird“, teilten die beiden mit.