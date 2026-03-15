Nach Wahlniederlage: FDP-Generalsekretärin verliert Wette und trägt nun Glatze

1 Da waren die Haare noch dran: FDP-Generalsekretärin Nicole Büttner vor zehn Wochen in Stuttgart. (Archivbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa

Nicole Büttner geht nach der Wahlpleite der FDP in Baden-Württemberg einen radikalen Schritt: Die FDP-Generalsekretärin zeigt sich plötzlich ohne ihre Locken. Was steckt dahinter?











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Düsseldorf - FDP-Generalsekretärin Nicole Büttner hat sich nach einer verlorenen Wette zur baden-württembergischen Landtagswahl eine Glatze rasieren lassen. Die Politikerin präsentierte sich am Sonntag bei Instagram mit ihrem neuen Look. "Ich habe diese Wette gemacht, ich habe sie verloren, und deshalb löse ich sie ein", sagte Büttner in einem kurzen Video bei Instagram. "Für mich ist ganz klar, dass ich zu meinem Wort stehe."