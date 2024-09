Nach Wahlen in Sachsen und Thüringen: CDU-Landeschef: „Historisch einmalige Klatsche für Bundesregierung“

1 CDU-Landeschef Manuel Hagel sieht im Wahlergebnis. Foto: LICHTGUT/Max Kovalenko

Die AfD hat bei den Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen deutlich zugelegt. Welche Schlüsse ziehen die Parteien im Land? Die Spitzen von CDU und FDP sind sich einig, was die Ursache ist.











Link kopiert



Die Spitzen von CDU und FDP sehen in den Ergebnissen der Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen eine klare Ursache. „Das Abschneiden der Ampelparteien ist eine historisch einmalige Klatsche für eine deutsche Bundesregierung“, sagte CDU-Landeschef Manuel Hagel am Sonntag. Er verbucht das Wahlergebnis dennoch als Erfolg für seine Partei. „Die CDU ist der Stabilitätsanker der politischen Mitte“, sagte er in einer ersten Reaktion auf die Hochrechnungen. Die Ampel-Parteien seien im Kampf gegen Extremisten indessen irrelevant geworden.