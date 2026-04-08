Nach Wahldebakel: Rülke offen für Umbenennung seiner Partei

Die Liberalen sortieren sich nach dem Ausscheiden aus dem Landtag neu. Im September könnte eine neue Landesspitze gewählt werden. Zunächst sollen die Mitglieder befragt werden.
Landeschef Hans-Ulrich Rülke will die Neuaufstellung der Liberalen mit Hilfe einer Mitgliederbefragung organisieren. „Nach dem Bundesparteitag werden wir jedem, der den Landesvorsitz übernehmen möchte, die Gelegenheit geben, sich bei einer Mitgliederbefragung zu bewerben“, sagte er unserer Zeitung. Die Entscheidung treffe die Parteibasis. Er werde keine Empfehlungen abgeben, so Rülke.