Nach Wahldebakel: Jusos Ludwigsburg fordern Rücktritt der gesamten SPD-Landesspitze

Die Nachwuchsorganisation will, dass der neue Fraktionsvorsitzende Sascha Binder zurücktritt. Unterstützung kommt von den Jusos auf Landesebene. Doch es gibt auch Widerspruch.
Die SPD Baden-Württemberg ist auf einem Tiefpunkt angekommen. Die 5,5 Prozent am vergangenen Sonntag sind das schlechteste Resultat, das die Sozialdemokraten jemals bei einer Landtagswahl eingefahren haben. Das muss personelle Konsequenzen haben, finden die Jusos Ludwigsburg – und fordern den Rücktritt des frischgewählten Landtagsfraktionsvorsitzenden Sascha Binder sowie des gesamten SPD-Landesvorstands.