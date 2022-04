1 Wladimir Putin hat Emmanuel Macron zur Wiederwahl gratuliert. Foto: dpa/Alexander Zemlianichenko

Russlands Präsident Wladimir Putin hat dem französischen Staatschef Emmanuel Macron zu seiner Wiederwahl gratuliert. „Ich wünsche Ihnen aufrichtig Erfolg in Ihrer staatlichen Tätigkeit und eine gute Gesundheit“, schrieb Putin in einem Telegramm an Macron, wie der Kreml am Montag mitteilte.

Die Beziehungen zwischen Paris und Moskau sind wegen des russischen Militäreinsatzes in der Ukraine äußerst angespannt. Macron hatte in den vergangenen Wochen mehrfach ergebnislos mit Putin telefoniert. Zusammen mit seinen westlichen Partnern verhängte Frankreich eine Reihe von Sanktionen gegen Russland.

Macron holt 58,5 Prozent der Stimmen

Macron hatte sich in der Stichwahl am Sonntag gegen die Rechtspopulistin Marine Le Pen durchgesetzt. Der Amtsinhaber holte 58,5 Prozent der Stimmen, damit war sein Abstand auf Le Pen deutlich knapper als vor fünf Jahren. Während des Wahlkampfs hatte Macron seiner Rivalin vorgeworfen, sich von Russland und Putin abhängig gemacht zu haben.