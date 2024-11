Nach Vorwurf, nicht so lustig zu sein: Mit Hugh Jackman: Ryan Reynolds schießt gegen Martha Stewart zurück

1 Ryan Reynolds hielt sich auf X (ehemals Twitter) nicht zurück. Foto: imago/MediaPunch

Ryan Reynolds hat nach Martha Stewarts Aussage über ihn, privat "nicht so lustig" zu sein, mit einem Konter reagiert. Als er sich auf Social Media dazu äußerte, sprang ihm Hugh Jackman bei.











Link kopiert



Ryan Reynolds (48) hat Martha Stewarts (83) Bemerkung, "nicht so lustig" zu sein, nicht auf sich sitzen lassen. Die Moderatorin hatte den Schauspieler in einer Rateshow von Bilt Rewards als "sehr ernst" abseits der Kameras beschrieben. Dieser kommentierte nun unter einem Post auf X (ehemals Twitter), der die Aussage aufgriff: "Ich würde ihr widersprechen. Aber das habe ich einmal versucht." Wie er weiter schrieb, sei sie "unerwartet flink. Nach einer Meile oder so hat sie die Lücke wirklich geschlossen."