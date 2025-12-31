Nach Vorwürfen: UN-Menschenrechtskommissar nennt Israels Vorgehen empörend

37 Hilfsorganisationen sollen ihre Arbeit im Gazastreifen einstellen. Was Israel dazu sagt und was Türk von anderen Ländern verlangt.
Genf - Der UN-Hochkommissar für Menschenrechte, Volker Türk, protestiert gegen ein drohendes Verbot von Einsätzen zahlreicher internationaler Hilfsorganisationen im Gazastreifen. Die israelischen Behörden haben für die Arbeit ab 1. Januar 2026 eine Registrierung gefordert, die viele Organisationen als gesetzeswidrig ablehnen. Sie müssen ihre Aktivitäten nach Angaben des Außenministeriums bis März endgültig einstellen. Betroffen ist unter anderem "Ärzte ohne Grenzen".