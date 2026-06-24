Summer Terenzi hat ihren 20. Geburtstag gefeiert. Vater Marc Terenzi gratuliert ihr trotz angespanntem Verhältnis öffentlich - und kündigt einen Song an, mit dem er sich bei seiner Tochter entschuldigen will.
Summer Terenzi hat am Dienstag ihren 20. Geburtstag gefeiert. Trotz des angespannten Verhältnisses gratulierte ihr Vater Marc Terenzi (47) ihr öffentlich auf Instagram. "Alles Liebe zum Geburtstag, Summer. Ich weiß, dass im Moment eine Menge Dinge zwischen uns stehen", sagte der US-amerikanische Sänger in einem Clip. "Aber ich will, dass du weißt, dass ich dich liebe. Egal was du tust, ich werde immer hinter dir stehen, weil ich dein Vater bin und du meine Tochter bist." Es falle ihm schwer, die richtigen Worte zu finden. "Also werde ich das Einzige tun, was ich gut kann." Seit einer Weile arbeite er an einem Song. "Es ist mein 'tut mir leid' an dich." Wann das Lied erscheinen soll, ließ er offen.