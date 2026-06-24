Summer Terenzi hat ihren 20. Geburtstag gefeiert. Vater Marc Terenzi gratuliert ihr trotz angespanntem Verhältnis öffentlich - und kündigt einen Song an, mit dem er sich bei seiner Tochter entschuldigen will.

Summer Terenzi hat am Dienstag ihren 20. Geburtstag gefeiert. Trotz des angespannten Verhältnisses gratulierte ihr Vater Marc Terenzi (47) ihr öffentlich auf Instagram. "Alles Liebe zum Geburtstag, Summer. Ich weiß, dass im Moment eine Menge Dinge zwischen uns stehen", sagte der US-amerikanische Sänger in einem Clip. "Aber ich will, dass du weißt, dass ich dich liebe. Egal was du tust, ich werde immer hinter dir stehen, weil ich dein Vater bin und du meine Tochter bist." Es falle ihm schwer, die richtigen Worte zu finden. "Also werde ich das Einzige tun, was ich gut kann." Seit einer Weile arbeite er an einem Song. "Es ist mein 'tut mir leid' an dich." Wann das Lied erscheinen soll, ließ er offen.

Tochter nannte ihn "Narzisst" Seine Tochter, die aus seiner früheren Ehe mit Sarah Connor (46) stammt, hatte am Sonntag einen Ausschnitt aus ihrem Song "Daddy Issues" geteilt. "Mein Vater wollte nie Kinder, er war schon immer ein Narzisst", singt sie auf Englisch darin. Im "Bild"-Interview räumte Terenzi ein: "Summer hat vollkommen recht." Der Musiker erklärte: "Ich war bis vor einem Jahr Alkoholiker und drogenabhängig und konnte deswegen kein guter Vater sein." Das bereue er.

Er liebe seine Kinder und hoffe auf eine zweite Chance. Neben Summer hat er mit Sarah Connor noch Sohn Tyler (22). Marc Terenzi und Sarah Connor trennten sich 2008 nach über vier Ehejahren, seit 2010 sind sie geschieden. Der Sänger, der unter anderem in der Vergangenheit auch am Dschungelcamp teilnahm und dieses gewann, hat zudem zwei weitere Kinder.

Summer Terenzi feiert mit ihrer Mutter

Ihren Geburtstag verbrachte Summer Terenzi mit ihrer Mutter Sarah Connor, deren Ehemann Florian Fischer (51), ihrem Bruder und einer Freundin. Connor teilte in ihrer Instagram-Story Eindrücke aus dem Auto, aus einem Escape Room sowie ein Familienfoto mit dem Berliner Fernsehturm im Hintergrund. Ein Clip zeigt, wie die 20-Jährige die Kerzen auf ihrem Geburtstagskuchen auspustet. "Alles Gute zum Geburtstag, Summita. Es gibt keine Worte, um auszudrücken, wie sehr ich dich liebe ... und ich bin so stolz auf dich", schrieb Connor dazu.

In einer weiteren Story fragte sie ihre Tochter, wie es sich anfühle, 20 Jahre alt zu sein. "Ich bin 20", jubelte Summer Terenzi. "Es fühlt sich gut an, wirklich. Jetzt können die älteren Jungs nicht mehr sagen, ich sei zu jung", fügte sie lachend hinzu - und brachte damit auch ihre Mutter zum Lachen. "Meine Lieblingsperson auf der ganzen Welt", schrieb Connor dazu. Summer repostete die Story ihrer Mutter mit den Worten: "Ich liebe dich, Mama".