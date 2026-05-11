Nach Vorwürfen gegen Ulmen: Collien Fernandes wünscht sich endlich ein Ende des Horrors

Während Collien Fernandes gegen digitalisierte und sexualisierte Gewalt kämpft, wünscht sich die Moderatorin, dass ihr eigener Fall möglichst bald ein Ende findet. Sie hofft in einem neuen Interview, "dass schnell verhandelt wird".
Seit die Vorwürfe von Collien Fernandes (44) gegen Christian Ulmen (50) erstmals bekannt wurden, hat der Fall für viel Aufsehen gesorgt. In einem neuen Interview spricht die Schauspielerin und Moderatorin über Gewaltandrohungen in den vergangenen Wochen, über Zweifel und über die Hoffnung auf ein baldiges Ende.