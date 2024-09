Nach Vorwürfen einer falschen Romanze: Taylor Swift und Travis Kelce turteln beim Finale der US Open

1 US-Star Taylor Swift und NFL-Profi Travis Kelce turteln bei dem Finale der US Open in New York. Foto: getty/Gotham / GC Images

Beim Finale der US Open in New York turteln Taylor Swift und Travis Kelce alle Gerüchte um eine angeblich geplante Trennung weg. Die Veröffentlichung eines "Medien-Plans" zur Trennung des Paares, hatte in den vergangenen Tagen Schlagzeilen gemacht.











Schwer verliebt zeigten sich am Sonntag, den 8. September, US-Sängerin Taylor Swift (34) und ihr Freund, der NFL-Profi Travic Kelce (34), beim großen Finale der US Open in New York. Arm in Arm verfolgten die beiden US-Stars das Finale zwischen dem Amerikaner Taylor Fritz (26) und dem Weltranglisten-Ersten Jannik Sinner (23) aus Italien. Das Paar hatte in den vergangenen Tagen vermehrt Schlagzeilen wegen seiner angeblich falschen Romanze und der Veröffentlichung eines "Medien-Plans" zur Trennung gemacht.