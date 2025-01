Nach Vorhofflimmern: Königin Sonja wurde Herzschrittmacher eingesetzt

1 Königin Sonjas Herzschrittmacher-OP war erfolgreich. Foto: IMAGO/PPE

Gesundheitsupdate aus dem norwegischen Königshaus: Königin Sonja wurde nach Vorhofflimmern erfolgreich ein Herzschrittmacher eingesetzt. In ein bis zwei Tagen darf sie das Krankenhaus wieder verlassen.











Der norwegische Palast hat in einem Statement gute Neuigkeiten zum Gesundheitszustand von Königin Sonja (87) verkündet. Die Monarchin war am 11. Januar ins Krankenhaus eingeliefert worden, nachdem sie während eines Skiausflugs in Lillehammer Vorhofflimmern bekommen hatte. "Ihrer Majestät der Königin wurde heute ein Herzschrittmacher implantiert", heißt es am 16. Januar auf der Website des norwegischen Königshauses.