Nach Vorfall in Renningen: Peta fordert Einführung des Hundeführerscheins

Fasnetsumzüge im Kreis Böblingen Es gelten verschärfte Sicherheitsmaßnahmen

Am Sonntag findet der Fasnetumzug in Ehningen statt. Erwartet werden mehr als 10 000 Zuschauer. Was tun Veranstalter und Gemeinde, um die Sicherheit der Besucher zu gewährleisten?