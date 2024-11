Nach Vorfall in Oberbayern: Polizei ermittelt wegen Nadel in Halloween-Süßigkeit

1 In einem Halloween-Schokoriegel in Oberbayern wurde eine Metallnadel gefunden. Die Polizei ermittelt wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung (Symbolfoto). Foto: imago/Eibner/imago stock&people

Zu Halloween sammelten Kinder Süßigkeiten an Haustüren überall in Deutschland. Im oberbayerischen Kirchseeon fand eine Mutter nun Schockierendes.











Nach dem Fund einer Metallnadel in einem Halloween-Schokoriegel in Kirchseeon (Landkreis Ebersberg) ermittelt die Polizei wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung. Die Mutter eines vierjährigen Jungen hatte die Polizei alarmiert. Beim Halbieren des Riegels hatte sie die Nadel in der Süßigkeit entdeckt, die ihr Sohn an Halloween in Kirchseeon gesammelt hatte.