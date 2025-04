Vorfall in der Regionalliga: Einspruch gegen Spielwertung nach Fan-Attacke gegen Bahlingen-Spieler

Ein tätlicher Angriff auf einen Regionalliga-Fußballer in Baden-Württemberg hat Folgen. Der Bahlinger SC hat Einspruch gegen die Wertung der Partie gegen Eintracht Trier (3:3) eingelegt, wie ein Sprecher der Regionalliga Südwest auf Nachfrage der Deutschen Presse-Agentur bestätigte. Die Polizei hat den Täter identifiziert und Ermittlungen aufgenommen.

Nachdem die Gastgeber tief in der Nachspielzeit am Samstag das 3:3 erzielt hatten, lief ein Fan aus Trier auf den Platz und schlug den Bahlinger Spieler Shqipon Bektasi mit der Faust nieder.

Anschließend hätten Anhänger aus Trier im Gästeblock randaliert, Toilettenanlagen beschädigt und den Zaun bestiegen, hieß es in der Mitteilung der Polizei weiter. Eingesetzte Einsatzkräfte seien in Bedrängnis geraten und hätten Pfefferspray einsetzen müssen.

„Ich muss mich dafür entschuldigen, dass wir hinten raus so ein Bild abgegeben haben“, sagte der Trierer Trainer Thomas Klasen dem „Kicker“. „Das ist ein bitterer Tag.“ Man reiße sich „gerade wieder ein, was wir in eineinhalb Jahren mit dem Aufstieg auf den Weg gebracht haben.“