1 Der Vorfall ereignete sich an einer Tankstelle (rechts unten) an der Straße in Richtung Ingersheim. Foto: Werner Kuhnle

Der unbekannte Mann soll bereits im Mai einen 56-Jährigen an einer Tankstelle unvermittelt attackiert und schwer verletzt haben.











Link kopiert



Bereits am Sonntag, 5. Mai, war es an der Tankstelle in der Großingersheimer Straße in Bietigheim-Bissingen zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen, bei der eine Person schwer und eine leicht verletzt wurde.