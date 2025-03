Nach Vorfällen in Mineraltherme: Bietet Böblingen eine eigene Schwimmzeit nur für Frauen an?

1 Im Leonberger Hallenbad wird im Mai eine Frauenbadezeit erprobt. Foto: Simon Granville

Im Mai gibt es im Leonberger Hallenbad erstmals eine speziell für Frauen vorgesehene Badezeit, initiiert von zwei Schülerinnen. Denkt auch Böblingen über ein solches Angebot nach? Wir haben nachgefragt.











Link kopiert



In Schwimmbädern erleben Frauen immer wieder unangenehme Situationen, von aufdringlichen Blicken und anzüglichen Kommentaren bis hin zu sexueller Belästigung. Auch in Böblingen kam es in der Vergangenheit zu solchen Vorfällen – zum Beispiel in der Mineraltherme. Dort wurde zuletzt ein Mann festgenommen, weil er eine Frau in der Umkleidekabine fotografiert und gefilmt haben soll. Solche Vorfälle werfen Fragen auf: Braucht es mehr geschützte Räume für Frauen? Könnte eine eigene Schwimmzeit eine Lösung sein?