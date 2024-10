Nach Viertelfinal-Einzug: DFB-Elf bei WM-Auslosung in Topf eins

1 Die deutsche Nationalmannschaft kann sich über die Erfolge in der Nations League freuen – auch langfristig. Foto: Eibner-Pressefoto/ Michael Weber/Weber/ Eibner-Pressefoto

Die Qualifikation für das Viertelfinale der Nations League bringt einen positiven Nebeneffekt mit sich. Das DFB-Team kann auf Losglück hoffen.











Link kopiert



Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft geht auf dem Weg zur Weltmeisterschaft 2026 dank des guten Abschneidens in der Nations League einigen dicken Brocken aus dem Weg. Durch den feststehenden Viertelfinal-Einzug nach dem 1:0 (0:0) gegen die Niederlande ist die DFB-Elf in Topf eins gesetzt und kann in der WM-Qualifikation nicht gegen die Tabellenersten und -zweiten der Liga A spielen. Topf eins wird neben den acht Viertelfinalisten der Nations League aus den besten vier verbliebenen Teams in der Weltrangliste bestehen.