Nach vier Wochen Auszeit: Heidi Klum ist zurück aus dem Urlaub - und schon wieder im TV

Gerade noch feierte Heidi Klum ihren Hochzeitstag mit Ehemann Tom Kaulitz im Urlaub in St. Barth, schon ist die mehrwöchige Auszeit vorbei. Für das Model geht es direkt zurück an die Arbeit.

Post-Holiday-Syndrom gibt es bei Heidi Klum (52) offenbar nicht: Nach vier Wochen Traumurlaub mit Ehemann Tom Kaulitz (35) auf der Karibikinsel St. Barth stand für das Model am Mittwochmorgen ein TV-Auftritt bei "Good Morning America" an. Erst zwei Tage zuvor hatte das Paar noch seinen sechsten Hochzeitstag gefeiert - der krönende Abschluss einer ausgedehnten Auszeit.

Von der Sonnenliege ins TV-Studio

In ihrer Instagram-Story meldete sie sich am Vorabend noch kurz vor dem Abflug bei ihren Followerinnen und Followern. "Koffer sind bereit, das heißt, der Urlaub ist vorbei", erklärt Heidi während sie eine Reihe an gepackten Koffern filmt. "Aber ich freue mich schon sehr auf 'Good Morning America'!", fügte sie hinzu.

Anschließend folgte noch ein kurzes Video vom Flughafen, in dem sie mit verwehten Haaren bei der Abreise zu sehen ist. Der Übergang vom karibischen Chill-Modus zurück in den Showbiz-Alltag scheint Heidi Klum mühelos zu gelingen. Nur wenige Stunden später meldet sie sich bereits aus dem Make-up-Stuhl im Studio von "GMA" in New York. Mit frisch gestyltem Haar und makellosem Make-up präsentierte sich die 52-Jährige bestens gelaunt - bereit für ihren Live-Auftritt.

Anlass für ihren Besuch: Klums Rückkehr zur 21. Staffel von "Project Runway", wo sie nach ihrem Ausstieg im Jahr 2018 nach 16 Staffeln nun ihr großes Comeback feiert.

Besonderer Urlaub für Heidi Klum und Tom Kaulitz

Damit geht ein besonderer Urlaub zu Ende: Heidi Klum hatte die mehrwöchige Auszeit mit Ehemann Tom Kaulitz im Vorfeld angekündigt und erklärt, es sei der erste längere Urlaub ohne ihre Kinder und sie habe vor, "einfach nur zu zweit abzuhängen, in den Tag hineinzuleben". Sie wolle "zum ersten Mal in ihrem Leben das Gefühl von Langeweile spüren". Während der Reise ließ das Model seine Fans regelmäßig mit Fotos und Videos vom Strand daran teilhaben.