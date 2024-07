Nach vier Monaten Vorfeiern: Indien: Heute steigt die wohl teuerste Hochzeit der Welt

Anant Ambani (29), der Sohn des reichsten Mannes Asiens, heiratet am heutigen Freitag seine langjährige Freundin Radhika Merchant (29). Damit gehen Hochzeitsfeierlichkeiten in ihr glanzvoll-kostspieliges Finale, deren Dimensionen schon jetzt ungekannte Ausmaße erreicht haben. Über 600 Millionen US-Dollar soll das Brautpaar laut dem britischen "Guardian" investiert haben, um sich und seine Hochzeitsgäste seit März bei Laune zu halten. 1.200 Gäste lassen sich laut "Independent" das teuerste Jawort der Geschichte nicht entgehen. Und zahllose Promis aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft haben zugesagt.

Vater des Bräutigams über 100 Milliarden schwer

Menü oder Buffet? Allein-Unterhalter oder doch Musik vom Band? Solch profane Fragen anderer Heiratswilliger spielten für Bräutigam Anant Ambani und seine Zukünftige keine Rolle. Schließlich ist Anant der jüngste Sohn von Mukesh Ambani (67), dem Vorsitzenden des indischen Multi-Konzerns Reliance Industries. Ambani senior soll über ein Vermögen von 113 Milliarden US-Dollar verfügen. Auch Anants Zukünftige muss nicht mit der Rupie rechnen: Radhika Merchant ist die Tochter des Pharma-Magnaten Viren Merchant (58) und, wie Anant, im Unternehmen ihres Vaters tätig.

Beckham, Clinton - und der zweitreichste Mann Asiens

Die Gästeliste der heutigen Feier im firmeneigenen "Jio World Centre" von Mumbai ist lang und hochkarätig. So haben sich Polit-Größen wie die Ex-Premierminister Boris Johnson (60) und Tony Blair (71) und Ex-First Lady Hillary Clinton (76) angekündigt. Fifa-Präsident Gianni Infantino (54) und die Society-Schwestern Kim (43) und Khloé Kardashian (40) feiern ebenso mit wie die Sport-Legenden Miky Tyson (58) und David Beckham (49) oder Sängerin Adele (36). Der Dresscode für die heutige Trauung lautet "indisch traditionell." Für das leibliche Wohl der 1.200 Gäste ist bestens gesorgt: Die Ambanis lassen übers Wochenende verteilt 2.500 verschiedene Gerichte servieren. Großzügig zeigten sich auch gegenüber einem Mitbewerber: auch Asiens Zweitreichster, Gautam Adani (62) erhielt eine Einladung, verbunden mit Geschenken im Wert von 6.500 Euro.

Feier-Trilogie seit März

Das Feier-Wochenende startet mit der heutigen Trauungszeremonie der "Shubh Vivaah". Diese geht über in die Feier des göttlichen Segens am Samstag, ehe am Sonntag der Hochzeitsempfang ansteht. Das Trau-Wochenende bildet allerdings nur einen Bruchteil des gesamten Hochzeitsmarathons ab. Bereits im März luden die Brautleute Mark Zuckerberg (40), Bill Gates (68), Ivanka Trump (42) sowie führende Politiker aus aller Welt in Vater Mukesh Ambanis westindische Heimatstadt Jamnagar ein. Für die Veranstaltung ließen die Ambanis eigens einen Glaspalast errichten, in dem anschließend Weltstar Rihanna (36) auftrat.

Kreuzfahrt-Ärger und Justin Bieber

Vor-Party Nummer zwei begingen die Ambanis mit einer viertägigen Seereise mit 800 Gästen auf einem Kreuzfahrtschiff zwischen Italien und Frankreich. Die Backstreet Boys, Katy Perry (39) und Andrea Bocelli (65) sorgten für das abwechslungsreiche und lautstarke Bord-Programm - sehr zum Ärger anderer Touristen in der Bucht von Portofino. Teil drei der Party-Trilogie begann bereits am vergangenen Wochenende. Mit der traditionellen Sangeet-Zeremonie stimmten sich Familie und Freunde des Brautpaars auf die Hochzeit ein. Kurzerhand flog Justin Bieber (30) für ein kolportiertes Handgeld von 10 Millionen US-Dollar zum Privat-Gig ein. Dort sang er unter anderem seinen Hit "Love Yourself."

Nun hat der üppige Höhepunkt der wohl aufwendigsten und teuersten Hochzeit der Geschichte begonnen. Den 1.200 Gästen stehen zahlreiche Privatjets für An- und Abreise zur Verfügung. Der indische Top-Designer Manish Malhotra (57) kümmert sich als Hochzeitsdesigner um den Look des gesamten Events. Die Feier-Locations seien so gestaltet, "dass die Gäste in eine Atmosphäre der Freude, der Liebe und des Feierns eintauchen." Dem Brautpaar ist zu wünschen, dass es bei allem Trubel auch etwas Zeit für sich findet und dass die beiderseitige Liebe im Mittelpunkt steht.