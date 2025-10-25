Nach vielen Verzögerungen: Radweg zwischen Rutesheim und Flacht soll 2026 ausgebaut werden

Wegen einer Finanzierungslücke im Landkreis-Haushalt musste der Baustart des Radwegs warten. Eine frohe Botschaft aus dem Regierungspräsidium bringt das Vorhaben in Schwung.
Seit einigen Jahren plant der Landkreis Böblingen den Ausbau des Rad- und Fußwegs entlang der Kreisstraße 1017 zwischen Rutesheim und Flacht. Für Radler ist das seit jeher eine gute Nachricht – allerdings dauert alles länger als gedacht. Das lag unter anderen an Finanzierungsproblemen. Jetzt gibt es Neues zum Baubeginn und zur Finanzierung des Projekts.