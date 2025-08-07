Nach viel Regen im Südwesten: Nächste Tage entscheiden – Bauern hoffen für Ernte auf Sonne

Der Regen bereitete den Landwirten zuletzt große Sorgen. Nun ist die Sonne zurück und die Bauern müssen bei der Getreideernte Gas geben.
Nach viel Regen in den vergangenen Wochen wird es mit der Rückkehr der Sonne für die Landwirtinnen und Landwirte in Baden-Württemberg nun ernst. „Die nächsten Tage werden entscheiden darüber, wie gut oder schlecht die Ernte in diesem Jahr lief“, teilte eine Sprecherin des Landesbauernverbands in Baden-Württemberg mit. Es sei jetzt extrem wichtig, dass es über mehrere Tage sonnig und trocken bleibt. Nach diesem Wochenende könne der Verband auch mehr zu Ertragsverlusten und Qualitätseinbußen sagen.