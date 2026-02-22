Nach Verwirrung um GoFundMe: Eric Danes Familie sorgt für Klarheit

Eine Spendenaktion nach Eric Danes Tod warf Fragen auf. Über Instagram bestätigte die Familie nun: Die Kampagne für die beiden Töchter ist echt.
Der plötzliche Tod von "Grey's Anatomy"-Star Eric Dane (1972-2026) hat weltweit Bestürzung ausgelöst. Doch kurz nach der traurigen Nachricht sorgte eine Spendenkampagne für Unruhe: Wer steckt hinter dem GoFundMe-Aufruf für Danes Töchter, und wohin fließt das Geld tatsächlich? Nun hat sich die Familie des Schauspielers erstmals zu Wort gemeldet und für Klarheit gesorgt.