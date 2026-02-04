Nach Veröffentlichung der Akten: Bill Gates bereut jede Minute mit Jeffrey Epstein

Nach der Veröffentlichung neuer Epstein-Dokumente äußert sich Bill Gates erneut zu seiner Verbindung mit dem verstorbenen Sexualstraftäter. Er bereue "jede Minute" und bestreitet Vorwürfe aus den Akten. Seine Ex-Frau Melinda Gates ist froh, "all dem Dreck" entkommen zu sein.

Bill Gates (70) hat sich erneut zu seiner Verbindung mit dem verstorbenen Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (1953-2019) geäußert. In einem Interview mit dem australischen Sender 9 News am Mittwoch sagte der Microsoft-Mitgründer: "Ich bereue jede Minute, die ich mit ihm verbracht habe, und entschuldige mich dafür, dass ich das getan habe."

Anlass für das Interview ist die Veröffentlichung von rund drei Millionen Seiten an Dokumenten durch das US-Justizministerium. In den Akten finden sich auch E-Mail-Entwürfe aus Epsteins Account, die Anschuldigungen gegen Gates enthalten - unter anderem soll er angeblich Affären mit Frauen gehabt und eine Geschlechtskrankheit vor seiner damaligen Ehefrau Melinda French Gates (61) verheimlicht haben.

Gates bestreitet Vorwürfe aus den Akten

Diese Behauptungen wies Gates im Interview entschieden zurück. "Anscheinend hat Jeffrey eine E-Mail an sich selbst geschrieben. Diese E-Mail wurde nie verschickt. Die E-Mail ist gefälscht", erklärte er gegenüber 9 News. Er wisse nicht, was Epstein sich dabei gedacht habe - ob dieser ihn habe angreifen wollen. Gates betonte, er habe Epstein 2011 kennengelernt und sei bis 2014 lediglich zu Dinner-Treffen mit ihm zusammengekommen.

Der Fokus sei dabei stets auf philanthropischen Zielen gelegen: "Der Schwerpunkt lag immer darauf, dass er viele sehr reiche Leute kannte und behauptete, er könne sie dazu bringen, Geld für die globale Gesundheit zu spenden. Rückblickend war das eine Sackgasse." Es sei töricht gewesen, Zeit mit Epstein zu verbringen. Er sei einer von vielen Menschen, die es bereuten, ihn jemals gekannt zu haben.

Bill Gates: "Ich war nie auf der Insel"

Gates stellte zudem klar, dass er weder Epsteins berüchtigte Privatinsel besucht, noch Beziehungen zu Frauen in dessen Umfeld gehabt habe: "Ich war nie auf der Insel, ich habe nie eine Frau getroffen." Je mehr Details ans Licht kämen, desto klarer werde, dass sein Kontakt zu Epstein zwar ein Fehler gewesen sei, aber nichts mit dessen kriminellem Verhalten zu tun gehabt habe.

Ein Sprecher der Gates Foundation hatte die Vorwürfe bereits zuvor als "komplett absurd und vollkommen falsch" bezeichnet. Die Dokumente zeigten lediglich, dass Epstein frustriert darüber gewesen sei, keine engere Beziehung zu Gates aufbauen zu können.

Ex-Frau Melinda ist "dem Dreck" entkommen

Auch Melinda French Gates äußerte sich zu den neuen Enthüllungen - allerdings deutlich distanzierter. Im Gespräch mit dem US-Radionetzwerk NPR sagte sie, die verbliebenen Fragen müssten "diese Leute" beantworten, "und sogar mein Ex-Mann". Sie sei froh, "all dem Dreck" entkommen zu sein. Die jüngsten Details brächten ihr "unglaubliche Traurigkeit", so French Gates weiter. Sie erinnere sich daran, selbst einmal im Alter der betroffenen Mädchen gewesen zu sein, ebenso ihre Töchter.

Die Vorwürfe riefen Erinnerungen an "sehr, sehr schmerzhafte Zeiten" in ihrer Ehe wach. In ihrem 2025 veröffentlichten Buch "The Next Day" hatte sie bereits angedeutet, dass die Epstein-Verbindung ihres Ex-Mannes ein Mitgrund für die Scheidung im Jahr 2021 gewesen sei. Jeffrey Epstein war im Juli 2019 wegen Sexhandels mit Minderjährigen verhaftet worden. Einen Monat später wurde er tot in seiner Gefängniszelle aufgefunden - offiziell durch Suizid.