Nach Veröffentlichung der Akten: Bill Gates bereut jede Minute mit Jeffrey Epstein

Nach der Veröffentlichung neuer Epstein-Dokumente äußert sich Bill Gates erneut zu seiner Verbindung mit dem verstorbenen Sexualstraftäter. Er bereue "jede Minute" und bestreitet Vorwürfe aus den Akten. Seine Ex-Frau Melinda Gates ist froh, "all dem Dreck" entkommen zu sein.
Bill Gates (70) hat sich erneut zu seiner Verbindung mit dem verstorbenen Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (1953-2019) geäußert. In einem Interview mit dem australischen Sender 9 News am Mittwoch sagte der Microsoft-Mitgründer: "Ich bereue jede Minute, die ich mit ihm verbracht habe, und entschuldige mich dafür, dass ich das getan habe."