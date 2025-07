1 Polizeibeamte trafen den Mann in Stuttgart-Süd an. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa

Bei der Suche nach einem seit Donnerstagmorgen vermissten 20-Jährigen kann die Polizei einen Erfolg vermelden: Beamte fanden den jungen Mann wenig später wieder auf.











Link kopiert



Ein seit dem frühen Donnerstagmorgen vermisster 20 Jahre alter Mann aus Stuttgart ist wieder aufgetaucht. Wie eine Sprecherin der Polizei am Donnerstagnachmittag mitteilt, trafen Beamte den 20-Jährigen gegen 10.30 Uhr im Gebiet um die Straße im Unteren Kienle in Stuttgart-Süd auf einer Parkbank sitzend an.