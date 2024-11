Nach Verlust ihrer Hündin: König Charles und Königin Camilla wollen einen neuen Vierbeiner

Nachdem Königin Camilla (77) von ihrer geliebten Hündin Beth Abschied nehmen musste, wollen sich die 77-Jährige und ihr Mann König Charles (76) eine neue Fellnase zulegen. Das verriet der Monarch in einem Gespräch mit den Fernsehmoderatoren Amanda Holden (53) und Alan Carr (48) nach der "Royal Variety Performance". "Wir erwähnten Ihre Majestät und wünschten ihr alles Gute und ich sprach ihr mein Beileid für das Hündchen aus. [...] Er sagte: 'Wir werden einen neuen Hund bekommen [...]'", erinnerte sich Holden laut "Daily Mail".

Sie trauert um ihren Vierbeiner

Am 18. November hatten die britischen Royals auf ihrem offiziellen Instagram-Account bekannt gegeben, dass Camillas Hündin gestorben sei. "Ein trauriger Abschied von Beth, der geliebten Begleiterin von Queen Camilla", steht unter einer Reihe von Bildern, auf denen die Königin mit ihrer geliebten Weggefährtin zu sehen ist. Beth habe ihrem Frauchen stets "so viel Freude" bereitet: "Sei es beim Gassigehen, beim Helfen bei offiziellen Aufgaben oder zusammengerollt vor dem Kamin."

Weihnachtsschmuck erinnert an Beth

Wie aus dem Beitrag der "Daily Mail" ebenfalls hervorgeht, ehren Charles und Camilla ihren verstorbenen Hund auf besondere Weise: Die Wohltätigkeitsorganisation des Monarchen, "The King's Foundation", bringt eine Reihe von Weihnachtsbaumschmuck heraus, darunter ein Abbild von Beth. Bei dem handgefertigten Schmuck trägt der Hund ein rotes Halstuch mit einer kleinen Krone darauf. Die weihnachtliche Dekoration kostet 12,95 Pfund, also etwa 15,60 Euro. Der gesamte Erlös kommt der Arbeit der Stiftung zugute.

Beth musste im Alter von 13 Jahren eingeschläfert werden, nachdem bei ihr Krebs diagnostiziert worden war. Camilla hatte den damals zwölf Wochen alten Jack Russell im August 2011 aus dem Rettungszentrum "Battersea Cats and Dogs Home" in London, dessen Schirmherrin sie ist, adoptiert. "Ich konnte ihr nicht widerstehen. Sie ist umwerfend. Es ist so aufregend. Ich kann es kaum erwarten, dass sie die Familie kennenlernt", schwärmte die heute 77-Jährige kurz darauf in einem Interview.