Der Kreisvorstand wirft den Grünen vor, eine „Schmutzkampagne“ gegen Manuel Hagel geführt zu haben, relativiert das Wahlergebnis und spricht von einem Patt.
Nach der verlorenen Landtagswahl hat der Vorstand der CDU Stuttgart Bilanz gezogen und festgestellt, dass eine Neuauflage der grün-schwarzen Koalition kein „Automatismus“ sei. Schlussfolgerungen aus dem eigenen Wahlergebnis sind in der Pressemitteilung nicht erwähnt. Die Stuttgarter Christdemokraten liegen unter dem Landesdurchschnitt ihrer Partei. Keines der vier Direktmandate wurde zurück erobert, zwei wurden allerdings nur knapp verfehlt. Die CDU stellt nun gar keinen Abgeordneten mehr im Landtag. Das gilt auch für den Bundestag.