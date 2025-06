Nach Verlobung im Januar: Im Cowboy-Stil: Young Sheldon-Star Montana Jordan hat geheiratet

Schauspieler Montana Jordan (22), bekannt aus der Serie "Young Sheldon", hat seine Verlobte Jenna Weeks in Texas geheiratet. Das berichtet das "People"-Magazin zu Fotos, die den Bräutigam mit weißem Cowboyhut zeigen. Das Paar ist bereits seit vier Jahren zusammen und hat eine gemeinsame Tochter.

Auch Promi-Kollegen unter den Gästen

Demnach fand die Hochzeit im klassischen Cowboy-Stil am 21. Juni auf dem Dove Hollow Estate in Longview, Texas, statt. Rund 200 Gäste haben mitgefeiert, darunter mehrere Co-Stars des Bräutigams aus den Sitcoms "Georgie & Mandy" und "Young Sheldon" wie Emily Osment, Rachel Bay Jones, Will Sasso, Jessie Prez und Raegan Revord. "Wir wollten etwas, das ländlich wirkt, aber elegant ist", erklärte die Braut gegenüber dem Magazin, die den großen Tag zusammen mit einem Eventplaner ganz nach ihren Vorstellungen organisiert hatte.

Brautpaar mit verschiedenen Outfits

Vor der Zeremonie tauschten Jordan und Weeks im privaten Kreis handschriftliche Ehegelübde aus. Weeks schritt dann in Begleitung ihres Vaters zum Altar, während CeCe Winans "Goodness of God" erklang. Sie trug ein Brautkleid von Valentini. Später am Abend wechselte sie in ein elegantes, kürzeres Kleid, in dem sie problemlos die ganze Nacht durchtanzen konnte.

Auch Montana Jordan tauschte seinen schwarzen Anzug zu spätere Stunde gegen ein bequemeres Outfit und schlüpfte in eine Jeans, ein Hemd mit Perlmuttknöpfen und Cowboystiefel.

Romantischer Antrag auf Rosenblättern

Das Paar lernte sich im Alter von 18 Jahren bei einem Cody-Johnson-Konzert in Nacogdoches kennen. Der Schauspieler machte ihr am 4. Januar 2025 auf ihrem Grundstück in Texas einen Heiratsantrag - weniger als ein Jahr, nachdem das Paar sein erstes gemeinsames Kind, die 13 Monate alte Tochter Emma Rae, begrüßt hatte. Jordan verkündete die Verlobung am folgenden Tag auf Instagram und teilte mehrere Fotos von dem Antrag, bei dem er vor großen "Marry Me"-Buchstaben auf Rosenblättern vor ihr niederkniete.