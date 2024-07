Nach Verhaftung: Justin Timberlake: Sein Mugshot wird als Kunstwerk ausgestellt

1 Aus Justin Timberlakes Mugshot wurde farbenfrohe Kunst in limitierter Auflage. Foto: Sag Harbor Police Department via Getty Images

Die Verhaftung von Popstar Justin Timberlake hält Einzug in die Kunst. Nachdem sein Mugshot im Juni durch die Medien ging, ist es nun als Kunstwerk in einer Galerie in den New Yorker Hamptons zu bewundern - und auch käuflich.











Nach seiner Verhaftung Mitte Juni ging der Mugshot von Justin Timberlake (43) durch die Medien. Jetzt hat das Polizeifoto einen neuen Ehrenplatz erhalten. Wie "Page Six" berichtete, ist der Mugshot nun in der Romany Kramoris Gallery in Sag Harbor im US-Bundesstaat New York ausgestellt - im selben Ort, in dem der Sänger auch verhaftet wurde. Dort soll diese neue Kunst für eine nicht enden wollende Schlange von Passanten sorgen, die Fotos von dem Werk machen wollen.