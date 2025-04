"Time100 Summit" Prinz Harry unterstützt Ehefrau Meghan in New York

Beim "Time100 Summit" in New York machte Herzogin Meghan eine überraschend persönliche Aussage über ihr Privatleben. Gemeinsam mit Prinz Harry, der sie zu dem Event begleitete, genießt sie ihren Familienalltag in Kalifornien. Auf der Bühne erklärte sie: "Ich bin so glücklich wie nie zuvor."