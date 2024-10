Nach Vergewaltigungsvorwürfen: Mbappés Anwältin kündigt Verleumdungsklage an

Nach Medienberichten über Vergewaltigungsvorwürfe gegen den französischen Fußballstar Mbappé hat der 25-Jährige seine Unschuld beteuert und rechtliche Schritte angekündigt. Seine Anwältin kündigte an, eine Verleumdungsklage einzureichen.

Nach Medienberichten über Vergewaltigungsvorwürfe gegen den französischen Fußballstar Kylian Mbappé hat der 25-Jährige seine Unschuld beteuert und rechtliche Schritte angekündigt. Mbappé wolle nicht zulassen, dass er „auf diese Weise verleumdet und diffamiert wird“, sagte seine Anwältin Marie-Alix Canu-Bernard am Dienstag der Nachrichtenagentur AFP. „Deshalb werden wir eine Klage wegen Verleumdung einreichen.“

Mbappé sei „verblüfft“, dass sein Name mit den Ermittlungen in Schweden in Verbindung gebracht werde, sagte Canu-Bernard. Er sei jedoch „gelassen“, da er sich nichts vorzuwerfen habe.

Die schwedische Staatsanwaltschaft hatte zuvor Ermittlungen in einem Vergewaltigungsfall bestätigt, ohne jedoch den Namen des Verdächtigen zu nennen. Die schwedische Zeitung „Expressen“ hatte am Montag berichtet, bei dem Verdächtigen handele es sich um Mbappé. Am Dienstag berichteten auch die Zeitung „Aftonbladet“ und der Sender SVT, gegen den Real-Madrid-Star bestehe ein „begründeter Verdacht“.

Mbappés Anwältin sagte, sie könne die Berichte, wonach Mbappe in dem Fall verdächtigt werde, weder bestätigen noch dementieren. Sie habe außer den Presseartikeln und der Erklärung der Staatsanwaltschaft keine Informationen erhalten, um dazu Stellung nehmen zu können.