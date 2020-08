2 Die Polizei sucht einen Tatverdächtigen. (Symbolbild) Foto: dpa/Paul Zinken

Im April hatten zwei Männer eine Spaziergängerin im Naturschutzgebiet bei Tauberbischofsheim vergewaltigt. Nun konnte mithilfe von Zeugen ein Phantombild angefertigt werden.

Tauberbischofsheim - Nach der Vergewaltigung einer Frau am 23. April 2020 sucht die Polizei in Tauberbischofsheim (Main-Tauber-Kreis) nach einem Unbekannten. Zeugen haben in der Nähe des Tatorts im Zeitraum zwischen 18 und 19 Uhr zwei Männer beobachtet, wie die Ermittler am Mittwoch mitteilten. Von einem habe ein Phantombild angefertigt werden können. Ob der Gesuchte ein Verdächtiger oder ein Zeuge ist, steht laut Polizei derzeit noch noch nicht fest.

Zwei Männer hatten die Spaziergängerin zwischen 19.30 und 20.30 Uhr in einem Naturschutzgebiet angesprochen, überwältigt und vergewaltigt. Als ein Auto an ihnen vorbeifuhr, ließen die Täter von ihr ab und flüchteten.

Die Täter können wie folgt beschrieben werden: Zwischen 30 und 40 Jahre alt, südländisches Aussehen - zwischen 1,60 und 1,70 Meter groß. Sie sprachen gebrochenes Deutsch.