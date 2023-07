Nach Verfolgungsjagd in Stuttgart

1 Demoliertes Polizeiauto an der B 27 – kein Einzelfall Foto: Fotoagentur Stuttgart/Andreas Rosar

Die Suche nach dem Fahrer eines Skoda Kamiq geht weiter. Am Dienstagnachmittag hatte er sich auf der B 27 bei Möhringen eine Verfolgungsjagd mit einer Streifenbesatzung geliefert – mit bösen Folgen für die Polizeibeamten. Der 30-jährige Fahrer und sein 50-jähriger Streifenkollege mussten schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Eine 21-jährige Auszubildende, die auf dem Rücksitz saß wurde leicht verletzt. An der Anschlussstelle Fasanenhof blieben ein Wrack und 85 000 Euro Schaden zurück. Der verfolgte Autofahrer aber konnte entkommen.