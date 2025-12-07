Nach US-Kritik an Europa: Neue US-Sicherheitsstrategie erhöht Druck auf Europa

Mit ihren neuen Leitlinien verschärft die US-Regierung ihren Kurs gegenüber ihren Partnern: Wer ihren Erwartungen nicht entspricht, riskiert den Rückhalt der USA. In Moskau wird dies genau beobachtet.
Washington - Mit ihrer neuen Sicherheitsstrategie hat die US-Regierung ihren Kurs gegenüber Europa verschärft und den Druck auf ihre Verbündeten erhöht. Frühere Strategien hätten die nationalen Kerninteressen der USA nicht berücksichtigt und die Verteidigung anderer Länder auf die Schultern der US-Bevölkerung abgeladen, heißt es in dem Dokument, in dem die USA ihre außen- und sicherheitspolitischen Leitlinien festlegen. Nun gelte "America First" - die USA zuerst.