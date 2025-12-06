Sorgt die neue US-Sicherheitsstrategie für Risse in den transatlantischen Beziehungen? Während es aus Washington weiter Kritik hagelt, schlägt die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas versöhnliche Töne an.
Doha/Washington - Die neue Sicherheitsstrategie der USA sorgt mit ihrer scharfen Kritik an Europa für Spannungen in den transatlantischen Beziehungen. Während die Attacken aus Washington andauerten, bemühte sich die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas, die Wogen zu glätten. "Die USA sind immer noch unser größter Verbündeter", sagte Kallas beim Doha Forum, einer jährlich stattfindenden diplomatischen Konferenz in Katar.