Nach US-Einreiseverbot: Schiri Artan in Somalia begeistert empfangen

Der ursprünglich als WM-Schiri vorgesehene Omar Artan wird nach seiner Rückkehr in Mogadischu gefeiert. Zuvor hatte ihm die US-Grenzbehörde die Einreise verweigert.
Der von den USA abgewiesene Schiedsrichter Omar Artan ist bei der Ankunft in Somalia von seinen Landsleuten begeistert empfangen worden. Am Flughafen der Hauptstadt Mogadischu begrüßten Offizielle sowie mehrere hundert Anhänger, die somalische Flaggen schwenkten, den ursprünglich für die Fußball-WM vorgesehenen Unparteiischen, berichtete die Nachrichtenagentur AP.