Nach US-Angriffen in Venezuela: Macron fordert Übergangsregierung unter González

Die Venezolaner haben nach dem Sturz Maduros Grund zur Freude, so sieht es Frankreichs Präsident. Für den weiteren Weg des Landes hat er einen konkreten Vorschlag.
Nach der Entmachtung des Staatspräsidenten Nicolás Maduro in Venezuela sollte nach Worten von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron der Oppositionspolitiker Edmundo González Urrutia die Verantwortung in dem Land übernehmen. „Der bevorstehende Übergang muss friedlich, demokratisch und unter Achtung des Willens des venezolanischen Volkes erfolgen“, teilte Macron mit. „Wir wünschen uns, dass der 2024 gewählte Präsident Edmundo González Urrutia diesen Übergang rasch sicherstellen kann.“