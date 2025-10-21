Nach US-Angaben: Kein baldiges Treffen zwischen Trump und Putin

Ein baldiges Treffen zwischen Trump und Putin ist laut einem US-Beamten vorerst vom Tisch. Warum die Pläne für Budapest plötzlich gestoppt wurden.
Nach US-Angaben wird es doch kein baldiges Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und dem russischen Staatschef Wladimir Putin geben. Es gebe „keine Pläne“ für ein solches Treffen in „unmittelbarer Zukunft“, teilte ein US-Beamter am Dienstag in Washington mit. Trump hatte vergangene Woche Donnerstag ein Treffen mit Putin binnen zwei Wochen in der ungarischen Hauptstadt Budapest angekündigt.