In Konstanz ist ein Kind ertrunken, zwei Lehrer wurden verurteilt. Die Verunsicherung ist bei Pädagogen nun groß. In Marbach (Kreis Ludwigsburg) hat man darauf reagiert.
Den Schmerz der Eltern über den Verlust ihres Sohnes mag man sich kaum vorstellen. Doch auch für die beiden Lehrerinnen muss es ein Alptraum gewesen sein, als der Siebenjährige in Konstanz in ihrem Schwimmunterricht ertrunken ist. Wegen fahrlässiger Tötung wurden die Pädagoginnen im Februar zu Bewährungsstrafen und der Zahlung eines Schmerzensgeldes verurteilt. Die Entscheidung ist noch nicht rechtskräftig. Die Lehrerinnen und die Staatsanwaltschaft haben laut Kultusministerium Berufung eingelegt.