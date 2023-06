Ausschreitungen in der Bremer Innenstadt

1 Die Ausschreitungen in Bremen stehen in Zusammenhang mit dem Prozess gegen die mutmaßliche Linksextremistin Lina E..(Symbolfoto) Foto: IMAGO/Maximilian Koch/IMAGO/Maximilian Koch

In der Bremer Innenstadt ist es nach dem Urteil gegen die mutmaßliche Linksextremistin Lina E. zu Ausschreitungen gekommen. Es wurden unter andrem Glasflaschen und Steine auf Polizisten geworfen.









Nach dem Dresdner Urteil gegen die mutmaßliche Linksextremistin Lina E. ist es am Mittwochabend zu Ausschreitungen in der Bremer Innenstadt gekommen. Rund 300 meist vermummte Personen hätten sich am Steintor versammelt und seien dann „relativ schnell und unvermittelt“ auf Einsatzkräfte losgegangen, sagte eine Sprecherin der Polizei.