Überschwemmungen in Spanien - Deutschland bietet Unterstützung an

1 Nach heftigen Überschwemmungen in Spanien bietet die Bundesregierung ihre Hilfe an. Foto: dpa/Jorge Gil

Weite Teile Spaniens sind von heftigem Regen und Überschwemmungen heimgesucht worden. Die Bundesregierung in Berlin zeigt sich „erschüttert“ und will dem EU-Partner helfen.











Link kopiert



Wegen der schweren Überschwemmungen in Spanien hat die Bundesregierung ihre Hilfe angeboten. „Wir sind in direktem Kontakt mit der spanischen Regierung, ob es Unterstützungsleistungen aus Deutschland für diese furchtbare Katastrophe bedarf“, erklärte Regierungssprecher Steffen Hebestreit in Berlin.