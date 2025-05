Nach Unwetter in Kirchberg/Murr: Rechtzeitige Warnung vor Starkregen und Hochwasser

Unwetter im Rems-Murr-Kreis Schon wieder sorgt Starkregen für Schäden

Flut-Bilanz: Während in Schorndorf der Eichenbach über die Ufer tritt, werden bei Kirchberg an der Murr die Gleise der S-Bahn in Richtung Backnang von einer Gerölllawine verschüttet. Viele Menschen hatten zum zweiten Mal binnen weniger Wochen das Wasser im Keller stehen.