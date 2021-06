So verlief die Nacht zum Feiertag

Nach Unruhen in Stuttgarter Innenstadt

Nach den Unruhen am vergangenen Wochenende in der Stuttgarter Innenstadt hat die Polizei Konsequenzen gezogen und die Freitreppe gesperrt. Wie verlief nun die Nacht zum Feiertag?

Stuttgart - In der Nacht zum Donnerstag hat die Polizei die Freitreppe zum kleinen Schlossplatz in der Stuttgarter Innenstadt ab 20 Uhr gesperrt. Die Sperrung war eine Reaktion auf die Unruhen in der Nacht vom 29. auf den 30. Mai, als mehrere hundert junge Menschen im Bereich der Freitreppe zusammenkamen. Auch an den folgenden beiden Wochenenden, jeweils Freitag- und Samstagnacht soll sie abgesperrt werden. Zusätzlich wird nach Angaben der Polizei ein Sichtschutz installiert.

Die Polizei war in der Nacht zum Fronleichnamstag im Rahmen ihrer Sicherheitskonzeption Stuttgart präsent und mit vielen Kommunikationsteams im Einsatz. Vor allem junge, mutmaßlich zu Provokationen neigende Menschen, sollten angesprochen und über polizeiliche Arbeit sowie Maßnahmen aufgeklärt werden. Das Vorgehen soll auch mit der Mobilen Jugendarbeit in Stuttgart abgestimmt gewesen sein.

Wie lief die Nacht zum Feiertag?

Die Polizei sprach nach eigenen Angaben am Abend und in der Nacht (Stand: 1 Uhr) insgesamt rund 250 Personen im Rahmen von Informationsgesprächen an. Es gab keine Anlässe, um mit konkret polizeilichem Handeln einzuschreiten oder Maßnahmen gegen Störer zu treffen.

Im Bereich rund um die Freitreppe nahe des Schlossplatzes kam es zu keinerlei Anzeigen oder nennenswerten Vorkommnissen. Die Einsatzleitung stellte fest, dass sich kaum Personen in der Innenstadt aufhielten, wegen denen es am vergangenen Wochenende zu dem bekannten Einsatzanlass kam.

Insgesamt beschreibt die Polizei die erste Nacht mit und rund um die gesperrte Freitreppe als ruhig und geordnet, als friedlich und entspannt.

Die Stimmung kann schnell kippen

Wie schnell sich die Stimmung in der Nacht jedoch ändern kann, zeigte ein Vorfall, der seinen Ausgang am Schillerplatz hatte. Dort kam es gegen 0.15 Uhr am Donnerstagmorgen wegen einer Wodkaflasche zu einer Auseinandersetzung zwischen bis zu sieben jungen Männern. Es sollen Schläge ins Gesicht erfolgt sein und gegen einen 32-Jährigen getreten worden sein.

Der 22-jährige mutmaßliche Täter flüchtete vom Schillerplatz auf die Königstraße und wurde dort von Beamten der Einsatzhundertschaft sofort erkannt und festgenommen. Bei dieser Festnahme auf der Königstraße und der Sachverhaltsaufklärung am Schillerplatz wurden die Polizeibeamten von einer Gruppe von bis zu 40 jungen Männern umstellt und beobachtet. Zum Bedrängen der Polizei kam es hier jedoch nicht.

