Stuttgart - Erschreckend, aber nicht wirklich überraschend sind die Ereignisse am Wochenende in Stuttgart gewesen. Wieder ist es am Brennpunkt Freitreppe zwischen dem Schlossplatz und dem Kleinen Schlossplatz aus der Menge heraus zu Attacken auf die Polizei gekommen. Das ist in der Zeit der Coronapandemie auch schon vor der sogenannten Krawallnacht im vergangenen Sommer vorgekommen, und es kann jederzeit wieder geschehen. Dort scheint sich eine Gruppe einzufinden, die auf Krach aus ist, und die gezielt die Auseinandersetzung mit der Polizei sucht. Das wirkt im zweiten Coronajahr auf traurige Weise ritualisiert.