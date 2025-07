Nach Unglück in Pakistan: Laura Dahlmeiers Leichnam wird vorerst nicht geborgen

1 Die Behörden wollen den ausdrücklichen Wunsch der verunglückten Sportlerin respektieren. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Fotostand

Der Leichnam soll vorerst in den Bergen bleiben - das bestätigten ein Behördensprecher in Pakistan und ihr Management. Damit wird ein Wunsch der Verunglückten respektiert.











Behörden werden keinen weiteren Bergungsversuch für Laura Dahlmeier in die Wege leiten. Das teilte der Sprecher der zuständigen Provinzregierung Gilgit-Baltisten, Faizullah Faraq, der Deutschen Presse-Agentur mit. Damit wollen die Behörden den ausdrücklichen Wunsch der in Pakistan verunglückten Sportlerin respektieren, wonach in einem solchen Fall niemand sein Leben riskieren sollte, um sie zu bergen.