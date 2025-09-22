Nach ungebremstem Sturz: Carmen Geiss muss sich Hirn-OP unterziehen

Ein ungebremster Sturz hat weitreichende Folgen für Reality-TV-Star Carmen Geiss: Sie muss operiert werden. Ihren Humor hat sie bei all dem nicht verloren.
Carmen Geiss (60) muss sich einer Hirn-OP unterziehen. „Bei mir wurde ein 10 cm langes und 11 mm breites Hämatom am Gehirn festgestellt“, berichtete die Fernsehdarstellerin und Unternehmerin in einem Post auf Instagram. Vor einigen Tagen habe sie in Eile eine Treppenstufe übersehen. „Da ich beide Hände voll bepackt hatte, bin ich ungebremst auf meine rechte Seite geknallt. Dabei habe ich mir das Hämatom zugezogen, welches jetzt operativ behandelt werden muss.“