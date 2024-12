Nach Unfallfahrt in Scharnhausen: Führerschein von 82-jähriger Autofahrerin beschlagnahmt

Nach Unfallfahrt in Scharnhausen

1 Der Führerschein der Frau wurde noch an Ort und Stelle eingezogen. Foto: dpa/Sina Schuldt

Die Frau hatte in Ostfildern (Kreis Esslingen) eine Verkehrsinsel überfahren, den Gegenverkehr gefährdet und rote Ampeln missachtet, bevor sie gegen ein parkendes Auto prallte. Verletzt wurde niemand.











Die Fahrweise einer betagten Autofahrerin hat am Donnerstagmorgen in Ostfildern-Scharnhausen zu mehreren gefährlichen Verkehrssituationen und einem Unfall geführt. Verletzt wurde dabei glücklicherweise niemand, teilt die Polizei mit. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der Führerschein der Frau an Ort und Stelle beschlagnahmt.