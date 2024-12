Nach Unfall: Tunnel Stammheim wird einen Abend lang gesperrt

1 Nach dem Unfall vom vergangenen Freitag musste der Tunnel bereits teilweise gesperrt werden. Nun sollen die Schäden behoben werden. Foto: Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttgart

Vergangenen Freitag war ein Lastwagen mit seiner Ladung an der Decke des Tunnels hängen geblieben. Jetzt werden kaputten Leuchten entfernt. Die Umleitung betrifft auch Kornwestheim.











Autofahrer aufgepasst. In der Nacht von Dienstag, 17. Dezember, auf Mittwoch, 18. Dezember, wird der Tunnel Stammheim an der Bundesstraße 27a – also die Nordumfahrung von Stuttgart-Stammheim zwischen Kornwestheim über Stuttgart-Zuffenhausen nach Möglingen – von 20 bis 1 Uhr gesperrt. Und zwar komplett. Der Grund: Die Folgen eines Unfalls vom vergangenen Freitag müssen behoben werden, wie das Landratsamt Ludwigsburg mitteilt.